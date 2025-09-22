SAN BENEDETTO – Un gesto simbolico ma carico di significato ha preso forma al liceo classico “Giacomo Leopardi”, allo Scientifico “Rosetti” e al Linguistico “Capriotti”. In varie aule e corridoi degli istituti sono apparse piccole barchette di carta decorate con la bandiera palestinese, realizzate a mano dagli studenti.
L’iniziativa è legata alla mobilitazione internazionale “Global Sumud Flotilla”, che punta a portare l’attenzione pubblica sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.
La scelta di un gesto semplice ma visibile si inserisce nel più ampio clima di mobilitazioni (VEDI QUI) che oggi, lunedì 22 settembre, coinvolge scuole, porti, università e piazze italiane, attraversate da manifestazioni e scioperi a sostegno della popolazione civile palestinese.
articoli CORRELATI
Sciopero generale per Gaza, aderiscono anche le scuole del territorio
A San Benedetto è previsto un punto di raccolta e partenza per Ancona: l'appuntamento è alle ore 13 in via Francesco Morosini 27. Da lì partirà l'autobus diretto al porto dorico per prendere parte alla protestadi Fulvia De Santis
BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU!
Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali
Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest.clicca qui per saperne di più
Lascia un commento