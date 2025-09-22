SAN BENEDETTO – Un gesto simbolico ma carico di significato ha preso forma al liceo classico “Giacomo Leopardi”, allo Scientifico “Rosetti” e al Linguistico “Capriotti”. In varie aule e corridoi degli istituti sono apparse piccole barchette di carta decorate con la bandiera palestinese, realizzate a mano dagli studenti.

L’iniziativa è legata alla mobilitazione internazionale “Global Sumud Flotilla”, che punta a portare l’attenzione pubblica sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

La scelta di un gesto semplice ma visibile si inserisce nel più ampio clima di mobilitazioni (VEDI QUI) che oggi, lunedì 22 settembre, coinvolge scuole, porti, università e piazze italiane, attraversate da manifestazioni e scioperi a sostegno della popolazione civile palestinese.