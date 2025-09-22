ANCONA – L’Italia si ferma oggi per lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese della Striscia di Gaza e in appoggio alla Global Flotilla, la campagna internazionale a sostegno dei civili palestinesi. Cortei e manifestazioni si sono svolti in 81 piazze da Trieste alla Sicilia, coinvolgendo città come Roma, Napoli, Milano, Bologna e Ancona. Disagi si sono registrati in diversi settori: trasporti locali, scuole, università e fabbriche hanno subito rallentamenti o sospensioni delle attività.

Una mobilitazione particolarmente sentita si è svolta nel porto di Ancona, dove si sta svolgendo un presidio organizzato dalla Cgil Marche. La banchina davanti alla fontana dei Due Soli si è riempita di manifestanti con bandiere della Palestina e striscioni contro il governo israeliano. Il messaggio: “Il governo e le istituzioni locali devono prendere posizione e fermare il massacro”.

Numerosi gli interventi critici verso l’invio di armi da parte degli Stati europei a Israele, un tema che ha attraversato tutta la giornata di protesta. Il presidio di oggi anticipa nuove manifestazioni previste nel pomeriggio ad Ancona, con l’obiettivo dichiarato di “bloccare il porto” per attirare l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso e chiedere uno stop alle forniture belliche.

Anche nei porti di Genova, Piombino, Livorno, Trieste e Ravenna si sono registrati momenti di mobilitazione, una presa di posizione collettiva, nel tentativo di far luce sul conflitto che continua a generare sofferenze.

Mattinata agitata anche all’Università di Macerata, dove durante l’apertura dell’assemblea di dipartimento organizzata dall’ateneo sulla questione palestinese, un gruppo di studenti ha interrotto più volte l’intervento del rettore John McCourt, contestando le posizioni dell’istituzione accademica.

Il collettivo studentesco ha accusato il rettore e l’università di aver mantenuto un “atteggiamento ambiguo e inaccettabile” sulla questione mediorientale, denunciando la mancata rottura degli accordi accademici con istituzioni israeliane. Nel mirino anche la gestione della protesta dello scorso 21 novembre, quando – secondo gli studenti – la manifestazione a favore della Palestina sarebbe stata repressa con la presenza della celere e la chiusura degli accessi alle facoltà.

Le contestazioni sono avvenute a più riprese durante il discorso introduttivo di McCourt, rendendo evidente il clima di tensione che ancora persiste sull’argomento. Il rettore ha tentato di proseguire, ma l’azione degli studenti ha spostato l’attenzione sull’esigenza di un confronto più ampio e trasparente all’interno dell’università sul tema della guerra in Medio Oriente e sui legami internazionali dell’ateneo.