SAN BENEDETTO – Sabato sera turbolento in una pizzeria di San Benedetto, dove un uomo di quarantanove anni, proprio di San Benedetto del Tronto, è stato salvato da un agente della polizia locale di Ascoli Piceno, dopo esser stato colto da un malore.

L’uomo si è accasciato a terra in stato di incoscienza ed è subito intervenuto l’agente, fuori dal servizio, che era presente all’interno del locale. Quest’ultimo è inoltre da diversi anni un soccorritore volontario della Croce Verde di Ascoli Piceno, pertanto, qualificato ed in possesso delle previste abilitazioni per il soccorso sanitario. Proprio per questo motivo ha iniziato subito le manovre di rianimazione cardio polmonare, mentre gli astanti si impegnavano per chiamare il 118 e reperire un defibrillatore, preso poi da una vicina struttura sportiva. La rianimazione cardio polmonare proseguiva così da parte dell’agente con l’impiego del DAE che permetteva di erogare ben due shock.

Alcuni minuti dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 i quali hanno provveduto alla stabilizzazione e al trasporto del soggetto presso il locale pronto soccorso.