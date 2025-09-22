MARTINSICURO – Riportiamo di seguito le dichiarazioni del sindaco di Martinsicuro Vagnoni sulla viabilità della SS16:

“Le criticità legate alla viabilità sulla SS 16 sono attenzionate da tempo dall’amministrazione comunale attraverso una interlocuzione continua con ANAS. Tuttavia la questione è complessa non essendo legata alla sola realizzazione della rotatoria di ingresso su via Roma come rappresentato pubblicamente più volte. Da un lato le dimensioni non adeguate del tratto stradale che collega Martinsicuro a San Benedetto del Tronto concorrono in maniera importante a rallentare nelle ore di punta il traffico. Sul fronte sud, la realizzazione della rotatoria su via dei castani, con l’eliminazione del semaforo, ha generato un flusso continuo di auto che le rotatorie non riescono a smaltire in maniera adeguata.

Abbiamo quindi messo in campo diverse azioni. Insieme al Sindaco di San Benedetto del Tronto stiamo portando avanti una interlocuzione con il compartimento ANAS Marche affinché si possa programmare un allargamento del tratto che dal nostro comune va verso San Benedetto del Tronto. Con riferimento invece alla rotatoria su Via Roma, abbiamo chiesto da tempo di verificare modifiche progettuali che potessero migliorare la viabilità in uscita ed in entrata su Martinsicuro. Tuttavia tenuto conto degli spazi ridotti della sede stradale, nessuna eventuale modifica sarebbe stata possibile senza andare ad incidere su porzioni di aree private adiacenti . Una situazione che stiamo cercando di portare avanti con serietà e senso di responsabilità, con la consapevolezza dei disagi che ci sono e con l’impegno a cercare soluzioni migliorative.

Le scorse settimane ho incontrato il nuovo responsabile della Struttura Territoriale ANAS Abruzzo e Molise al quale ho nuovamente rappresentato la situazione e l’urgenza di lavorare per trovare una soluzione che contemperi le esigenze di sicurezza alla viabilità dei cittadini con la necessita’ di limitare i disagi al traffico quotidiano. Gli uffici tecnici dell’ANAS stanno quindi predisponendo diverse soluzioni che valuteremo appena possibile. Evidente quindi come il tema resti una priorità del nostro comune , ma l’argomento va affrontato senza creare inutili contrapposizioni con l’anas e le istituzioni interessate e, soprattutto , evitando di far passare il messaggio di istituzioni non attente alla risoluzione delle criticità del nostro territorio. Istituzioni che lavorano quotidianamente nell’interesse di tutti i cittadini in un contesto – viabilità ss16 – non semplice come qualcuno potrebbe pensare.

Terremo aggiornata la cittadinanza sullo stato delle diverse azioni messe in campo.”