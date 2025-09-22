SAN BENEDETTO – Anche San Benedetto e Grottammare aderiscono allo sciopero nazionale per Gaza, promosso da associazioni, comitati e movimenti studenteschi per chiedere il cessate il fuoco immediato, la fine dell’occupazione israeliana e il rispetto dei diritti umani del popolo palestinese.

I manifestanti chiedono lo stop immediato al riarmo, la fine della complicità politica e militare dell’Italia e dell’Unione Europea, e l’immediata protezione umanitaria per la popolazione civile sotto assedio. Sostegno anche alla Freedom Flotilla, pronta a salpare per rompere l’embargo navale imposto su Gaza. “Con la Palestina nel cuore”, affermano gli organizzatori, “oggi siamo in piazza per la giustizia, contro ogni guerra e occupazione”.

Numerose scuole del territorio hanno annunciato la partecipazione all’iniziativa: tra queste, il Liceo Scientifico Rosetti, l’Iis Capriotti e l’Ipsia Guastaferro di San Benedetto, insieme al Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Grottammare. Alcuni istituti hanno previsto assemblee autogestite e momenti di riflessione collettiva, mentre gruppi di studenti parteciperanno direttamente alla manifestazione.

Per facilitare la presenza alla mobilitazione regionale in programma ad Ancona, è stato organizzato un autobus in partenza da San Benedetto. L’iniziativa è aperta a studenti, cittadini, attivisti e chiunque voglia unirsi alla protesta pacifica. La manifestazione di Ancona rientra nel quadro di una più ampia mobilitazione nazionale, che in questi giorni coinvolge decine di città italiane. I promotori chiedono anche al governo italiano di fermare la vendita di armi a Israele e di impegnarsi per una soluzione politica e diplomatica della crisi.

A San Benedetto del Tronto è previsto un punto di raccolta e partenza per chi vorrà raggiungere Ancona: l’appuntamento è alle ore 13 in via Francesco Morosini 27. Da lì partirà l’autobus diretto al porto dorico per prendere parte alla protesta.

L’iniziativa culminerà con un presidio davanti alla Mole Vanvitelliana di Ancona, alle ore 16, lato Fiera della Pesca, dove è atteso un momento collettivo con cartelli, striscioni e interventi pubblici contro quella che gli organizzatori definiscono “la brutale aggressione a Gaza”.

Elenco delle piazze in costante aggiornamento, dal sito sindacato Usb: https://www.usb.it/leggi-notizia/sara-un-grande-sciopero-generale-per-rompere-con-lo-stato-terrorista-di-israele-per-difendere-gaza-per-dire-no-alla-corsa-al-riarmo-a-fianco-della-flotilla-e-con-la-palestina-nel-cuore-1045.html