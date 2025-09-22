ASCOLI PICENO – Il contrasto agli illeciti economico finanziari è stato l’obiettivo del piano straordinario di controlli eseguito nel periodo estivo dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinale di Ascoli Piceno.

Grazie al supporto dei “rinforzi estivi” disposti a livello centrale, è stato possibile dedicare particolare attenzione allo svolgimento di numerosi controlli in materia di “lavoro sommerso”, sulla corretta certificazione dei corrispettivi telematici, sulla disciplina prezzi, nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alla commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri per la salute dei consumatori.

Più nello specifico, risulta che i finanzieri del Gruppo di Ascoli Piceno e della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno verbalizzato 42 esercizi commerciali per non aver trasmesso i corrispettivi telematici ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, rilevando, altresì, nei confronti di n. 35 esercenti violazioni amministrative per il mancato pagamento del “canone speciale Rai”.”

Nell’ambito del “lavoro sommerso” sono stati individuati 14 lavoratori “in nero”, che hanno portato a sanzioni amministrative fino a 163.800€ per 5 datori di lavoro.

Durante queste attività ispettive sono state inoltre accertate delle violazioni igienico-sanitarie nei confronti di due esercenti, portando alla richiesta di chiusura di un locale commerciale al competente Ufficio comunale.

Nel “comparto turistico” sono stati sanzionati 20 operatori in quanto non in regola con il Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) – requisito questo obbligatorio per tutte le strutture ricettive extralberghiere a partire dal 1° gennaio 2025.

Sequestrati più di 1300 articoli, tra cui borse, scarpe e altri capi di abbigliamento, che si sono rivelati insicuri, in quanto privi delle previste indicazioni di tracciabilità per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero prodotti contraffatti di noti brand di rilevanza internazionale.

Infine, anche grazie al contributo dei baschi verdi e l’utilizzo di unità cinofile antidroga, sono state sottoposte al controllo di polizia 2.291 autovetture e 2.933 persone, segnalando alla Prefettura di Ascoli Piceno 12 soggetti (di cui 10 nella sola nottata di Ferragosto) per violazione amministrative concernenti l’utilizzo di sostanze stupefacenti.