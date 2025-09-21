ASCOLI PICENO – In un mondo del calcio dominato dalle grandi potenze economiche e dalle difese blindate dei top club, una notizia sorprende e affascina: la miglior difesa d’Europa appartiene all’Ascoli Calcio. Un dato straordinario che sta facendo il giro del web e riempie d’orgoglio i tifosi ascolani.

Zero alla voce gol subiti in cinque partite di campionato. Un’autentica fortezza che ha messo in mostra una solidità difensiva eccezionale, frutto del lavoro dell’allenatore e della grande disciplina di tutta la squadra allenata da mister Tomei, sebbene ora sia squalificato.

Con tre vittorie e due pareggi a reti bianche, l’Ascoli si trova attualmente terzo in classifica con 11 punti dietro ad Arezzo e Ravenna.