ROMA – Un prestigioso riconoscimento per la giovane sambenedettese Martina Ratta, premiata a Roma presso l’Università Link Campus in occasione della terza edizione dell’evento “60 Under 30 che stanno cambiando il Paese”, promosso da Politicamag e realizzato con la media partnership de L’Espresso.

La cerimonia, svoltasi alla presenza del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha celebrato 60 giovani talenti italiani under 30 che si stanno distinguendo nel mondo della politica. Martina Ratta, Responsabile al Sociale nella Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani, entra così nella storia come la prima sambenedettese a ricevere questo importante riconoscimento, simbolo di una nuova generazione di leadership attenta, competente e orientata al futuro del Paese.

«Ricevere questo premio è per me un grandissimo onore e una responsabilità – ha dichiarato Martina Ratta –. Essere riconosciuta tra i giovani che stanno contribuendo a cambiare l’Italia è una spinta a continuare con ancora più determinazione il mio impegno per una politica fatta di ascolto, idee e concretezza. Dedico questo traguardo a tutti i giovani che non cedono di fronte agli ostacoli e che con il duro lavoro si impegnano per ottenere il proprio posto nel mondo».

L’evento “60 Under 30” rappresenta un osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni che stanno già lasciando il segno nel panorama politico e sociale italiano, premiando storie di impegno, innovazione e coraggio.