SAN BENEDETTO – La vita è fatta di momenti, di ricordi che si intrecciano con il presente e di speranze che guardano al futuro.

La serata di venerdì 19 settembre, al campo Nelson Mandela di San Benedetto, è stata tutto questo e molto di più.

Non una semplice cena di compleanno, ma un evento toccante e significativo per celebrare il diciottesimo compleanno di Matteo Casoni, giovane che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto, nonostante sia scomparso troppo presto.

I genitori di Matteo hanno voluto trasformare un’occasione di dolore in un momento di amore e speranza.

L’evento, organizzato in collaborazione con Bellacoggg, e l’Unione Rugby San Benedetto ha avuto come obiettivo una raccolta fondi per onorare la memoria del figlio e dare un contributo concreto alla ricerca oncologica.

Un gesto di grande generosità, volto a sostenere chi sta affrontando un percorso simile a quello di Matteo e della sua famiglia.

Matteo non ha mai perso la sua esuberante curiosità, il suo spirito combattivo e il suo entusiasmo per la vita. La forza gli è stata data dall’amore dei suoi genitori, dei suoi amici e di tutte le persone che gli sono state accanto.

Questa stessa ondata di affetto si è riversata nella serata del 19 settembre, dove tantissimi amici, parenti, operatori sanitari, medici e docenti hanno risposto all’appello.

La partecipazione è stata massiccia e sentita, permettendo di raccogliere la notevole somma di 1500 euro, che sarà interamente devoluta all‘Istituto Tumori di Milano per la ricerca oncologica.

È stata una serata ricca di emozioni, dove la nostalgia si è mescolata alla speranza e i ricordi hanno riempito l’aria. Un momento particolarmente toccante è stato quando Alessia e Roberto grati hanno letto una lettera scritta da Roberta, zia di Matteo.

Le sue parole, cariche di amore e tenerezza, hanno descritto Matteo in un modo che nessun altro avrebbe potuto fare.

In quel momento, il ricordo di Matteo non era più solo un pensiero, ma un’emozione tangibile, condivisa da tutti i presenti.

Hola!

Come va? Dove sei? Cosa fai?

Boh… Te lo chiedo, ma non rispondi mai.

Succede, quindi, che mi incazzo.

E passano giorni, mesi… e io non ti sento.

Poi accade qualcosa…

E un suono, un odore mi portano a te.

Così capisco che ancora mi parli, ancora mi ascolti, ancora mi osservi.

Sono io quella che non riesce a sentirti, non è capace di parlarti e mai è in grado di vederti.

Invece ci sei!

E c’eri nell’abbraccio in un giorno freddo d’inverno.

E c’eri nel bagno al mare in un afoso pomeriggio d’estate.

C’eri! Quando la tua fantastica “pelle marrone” si apriva arrendendosi di fronte ad una drammatica ferita prodotta da una rovinosa caduta… Matté… era solo un graffio, ma tanto bastava perché tu ne facessi una questione di stato!

C’eri! Quando, in mezzo ad un improbabile attraversamento gregge, tu mi obbligavi a fermare l’auto, scendere e cercare Ulisse sotto il ventre di ogni pecora ci attraversasse la strada.

C’eri! Quando si discuteva di flash back, flash for word e montaggio parallelo. Ricordi? Ti dicevo che esistono molteplici modi per raccontare la realtà ma solo uno stile personale, autentico, ricercato e rigoroso cattura il lettore nella rete delle proprie parole narrate.

Io ero concentrata sullo stile, tu sullo spessore.

Perché quando si hanno cose da dire, la tecnica ha scarso peso. Conta il contenuto.

E tu lo hai fatto con leggerezza, con eleganza, con rispetto.

Hai raccontato di te, dei tuoi sogni, dei tuoi progetti, dei tuoi credo.

E tutti noi li abbiamo vissuti.

Oggi tu sei passato. Sei futuro. E sei contemporaneità.

Oggi io ti VIVO!

Nel mio presente, mentre parlo di te. Mentre festeggio i tuoi 18 anni.

18 anni mai interrotti perché tu cammini lungo quell’arcobaleno che appartiene ad ognuno di noi, di cui ciascuno ne incarna un colore.

Auguri amore di zia.

Che i tuoi 18 anni possano rappresentare il miglior “non luogo” tra vita e speranza. Tra ragione e sentimento.

Questa cena di compleanno è stata la prova che l’amore e la speranza possono trionfare anche nei momenti più difficili.

Il ricordo di Matteo Casoni continuerà a vivere non solo nei cuori dei suoi cari, ma anche nel contributo che la sua storia ha dato alla ricerca scientifica, per dare un futuro a chi oggi sta lottando.