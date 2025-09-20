LORETO – Ieri sera alle 18.45, presso il “Centro Giovanni Paolo II” – Montorso di Loreto, con un lauto buffet è iniziato il primo incontro regionale delle Marche dei “Cammini di formazione in atto e da attivare insieme proposte dalle commissioni Regionali” per tutti gli operatori pastorali.

È stato il vescovo Andrea Andreozzi, alle 19.30, ad aprire i lavori: “I referenti delle Commissioni regionali di liturgia, pastorale giovanile e catechesi, insieme ai vescovi presidenti, hanno avviato una prima riflessione attorno a un tavolo e hanno deciso di proporre un percorso di formazione che nasce stasera attraverso i laboratori che ci saranno fra poco e che ha la pretesa di essere portati avanti e di volerli sviluppare. Posso già annunciare il prossimo appuntamento che ci sarà a novembre. L’ospite che avremo sarà il vescovo Paolo Giulio Brambilla che è un teologo e anche il referente CEI per questo tema”. Successivamente hanno preso la parola don Emanuele Piazzai, referente per la catechesi, Elisa Merlini per la pastorale giovanile e Laura Palmucci per la pastorale familiare. Presenti anche l’arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin e il vescovo di Senigallia Franco Manenti.

Viviamo un cambiamento d’epoca. I giovani spesso perdono la fede non per rifiuto, ma perché non ne conoscono più il linguaggio. Non è la fede a scomparire, ma una certa forma di religione: quella del “Dio delle soluzioni facili” invocato soltanto quando la vita si fa dura, tra malattie, problemi familiari o economici. Anche il rapporto tra Chiesa e società è mutato: un tempo la fede era trasmessa naturalmente, oggi non più.

Questa realtà può diventare un Kairos: un’occasione di purificazione e di salvezza. Non bastano più i catechisti o i sacerdoti, ma tutta la comunità deve sentirsi responsabile dell’annuncio.

La parrocchia è davvero casa accogliente della Parola, dell’Eucaristia, della fraternità?

Trasmettere la fede non significa soltanto insegnare contenuti, ma introdurre a un’esperienza viva. L’itinerario catecumenale e il RICA, acronimo di “Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti” offrono indicazioni preziose:

una catechesi graduale e integrale, collegata all’anno liturgico e alla Parola di Dio;

la pratica quotidiana della vita cristiana, imparata attraverso l’esempio della comunità;

la mistagogia, cioè l’accompagnamento post-sacramentale per entrare nel mistero della fede ricevuta con i sacramenti dell’iniziazione cristiana, come battesimo, confermazione ed eucaristia;

la testimonianza apostolica, che rende ogni battezzato protagonista dell’annuncio;

la fedeltà all’Eucaristia domenicale, cuore di una fraternità aperta e accogliente per tutti.

Non si tratta quindi solo di “fare catechismo”, ma di moltiplicare i soggetti coinvolti e generare comunità che profumino di Cristo, credibili per chi cerca speranza. La vera sfida è aiutare le persone a scoprire che il dono dell’essere cristiani può ancora dare senso a vivere la vita in pienezza.

Accanto alla famiglia, tutta la comunità cristiana è chiamata oggi a farsi responsabile della trasmissione della fede. È l’insieme della Chiesa, con i suoi carismi, a dover accompagnare chi si avvicina al Vangelo. La fede non si comunica solo con nozioni, ma attraverso la testimonianza concreta di chi già la vive. Da qui la domanda che interpella ogni parrocchia: Come rendere credibile il Vangelo a quanti hanno perso la speranza?

Si tratta di un vero cammino di conversione che non cambia solo la vita personale, ma anche il modo di stare nella società: dall’“uomo vecchio” all’“uomo nuovo” che in Cristo trova la sua pienezza.

Tutto ciò mostra quanto sia necessario superare l’idea tradizionale della catechesi come semplice momento di lezione religiosa. Non basta neppure una pastorale che si rivolga solo alle famiglie o ai giovani dando per scontata la fede, né una liturgia che resta estranea a chi non è stato preparato a viverla. La sfida richiede invece comunità più coinvolte, famiglie corresponsabili, ministeri attivi e, soprattutto, un autentico cambiamento di cuore e di vita. La domanda allora resta aperta e interpella tutti: come rendere le nostre parrocchie luoghi capaci di trasmettere davvero la fede e di aiutare ciascuno a scoprire la bellezza dell’essere cristiani?

Si tratta della riflessione sviluppata da Giovanni Frausini nella scheda predisposta per i laboratori che sono iniziati alle ore 21.30.

L’incontro è terminato con la benedizione impartita dal vescovo di Senigallia Franco Manenti.