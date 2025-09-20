MONTEFIORE DELL’ASO – Intervento complesso per i Vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 75, in contrada Menocchia, nel comune di Montefiore dell’Aso. A causa di un incidente stradale con un’autovettura, una mietitrebbia trasportata su un rimorchio trainato da un trattore si è ribaltata, finendo di traverso sulla carreggiata e bloccando completamente la circolazione.

Le operazioni di recupero, durate circa tre ore, sono state condotte dai Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto con il supporto di un’autogru proveniente dal Comando di Ascoli Piceno.

I soccorritori hanno prima provveduto a rimettere in asse il rimorchio, successivamente hanno liberato il trattore e infine hanno riportato la mietitrebbia sulle ruote, permettendo così la riapertura della strada. Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.