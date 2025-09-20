RAPINO – Nella tarda mattinata di oggi una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta nella zona di Casale Lucia nei pressi di località Rapino, nel comune di Teramo per un vasto incendio di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri Erickson S-64 “Chocise” e “Drago 158” dei vigili del fuoco e il Canadair “Can-31”. L’intervento dei mezzi aerei è coordinato da due DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. L’incendio ha interessato un’area scoscesa di una decina di ettari dove l’intervento delle squadre a terra è reso particolarmente difficoltoso.

Per il rifornimento idrico dei mezzi antincendio sono state inviate nella zona delle operazioni due autobotti dei Comandi di Teramo e L’Aquila. Alle operazioni di spegnimento stanno collaborando anche diverse squadre di volontari AIB. L’intervento è tutt’ora in corso. Sul luogo dell’incendio si sono recate anche pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Teramo per gli adempimenti di competenza.