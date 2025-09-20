Ottavio Palladini, Samb: “Oggi abbiamo fatto la più brutta partita di quest’anno. Ad onor del vero nel secondo tempo potevamo passare subito in vantaggio. Poi il gol subìto ci ha tagliato le gambe. Dispiace per i ragazzi. Dalmazzi si è fatto male e dobbiamo capire l’entità. Sicuramente è stata la più brutta prestazione che abbiamo fatto fino ad ora. Nel secondo tempo ho sostituito Tosi perchè era ammonito e ho inserito Battista per dare un po’ di vivacità che effettivamente ha apportato, anche se potevamo mettere al centro più palloni. Il reparto più carente? Secondo me non c’è stato, quando si perde si perde tutti insieme, dallo staff alla squadra. Abbiamo sbagliato troppo, recuperavamo palla ma non riuscivamo a ripartire. A Perugia incontriamo una squadra forte che non sta attraversando un buon momento, noi dobbiamo resettare e ripartire subito.

Stefano Cassani, Carpi: “Credo che abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo meritato il risultato massimo. Siamo sempre stati in partita, abbiamo concesso poco. Il nostro obiettivo resta come ho sempre detto la salvezza. I nostri centrocampisti sono stati bravi a tenere pulita la palla e a creare occasioni. Reputo la Samb una buona squadra che può fare un bel campionato, non è una partita che cambia l’esito del mio giudizio. Il girone credo sia molto equilibrato ed è presto per decifrarlo, incide molto anche il calendario di queste prime 5 gare. Credo bisognerà aspettare una quindicina di partite. Rispetto a Terni ho cambiato 5/11, oggi siamo a creare una pressione diversa.

Matteo Cortesi, autore del gol: “In uno stadio così è dura giocare ma credo che noi oggi abbiamo fatto una partita di gruppo, vittoria da squadra. Il gol è stato un bell’uno due e mi sono trovato davanti al portiere, nel primo tempo me l’ero mangiato ma fortunatamente poi ho segnato. Siamo stati bravi a difendere il risultato con ordine e non prendere gol dopo che a Terni ne avevamo presi due”.

Kevin Candellori: “Brutta prestazione, non siamo riusciti a fare il palleggio che volevamo e alla fine l’abbiamo persa. Sapevamo che loro hanno un bel gioco, abbiamo sofferto il loro pressing, ci hanno messo in mezzo e nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi palloni in ripartenza. Poi nella ripresa siamo ripartiti meglio, con più convinzione, ma purtroppo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore e ci ha tagliato le gambe. Cosa ci hanno detto i tifosi? Di onorare la maglia, perchè ce l’hanno cucita addosso. Ed è quello che vogliamo fare fino alla fine”.