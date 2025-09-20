SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Carpi, 5a giornata del Girone B di Serie C.
NOTE
Giornata di sole, campo in buone condizioni. Prima della partita un minuto di silenzio per commemorare Matteo Franzoso, il giovane sciatore azzurro scomparso. Spettatori 5’917.
FORMAZIONI
SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zoboletti (32’st Sbaffo), Pezzola, Dalmazzi (17’st Vesprini), Tosi (1’st Paolini), Candellori, Alfieri, N. Toure (26’st M. Toure), Marranzino (1′ st Battista), Konate, Eusepi.
All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Chiatante, Iaiunese, Scafetta, Tataranni.
CARPI (4-3-3): Sorzi, Rigo, Zagnoni, Panelli, Cecotti (36’st Verza), Amayah (36’st Figoli), Rossini, Forte (29′ Casarini), Sall (12’st Gerbi), Rosetti (36’st Pietra), Cortesi.
All. Stefano Cassani. A disp. Sacchetti, Perta, Stanzani, Lombardi, Mahrani, Toure, Arcopinto, Visani.
ANGOLI 4-5
AMMONITI Ceccotti, Pezzola, Tosi
ESPULSI
CRONACA
2′ Primo angolo Samb, da destra batte Alfieri, traiettoria ad uscire rispetto ai pali di Sorzi. Eusepi non trova l’impatto di testa.
5′ Angolo per il Carpi, crossa Cortesi col mancino a rientrare, Pezzola allontana.
8′ Ceccotti finisce a terra in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla ma la panchina emiliana chiede la revisione al FVS.
10′ Revisione al FVS conclusa, Ceccotti si becca un giallo per simulazione e il Carpi spreca una delle sue due card a disposizione.
12′ Ammonito Pezzola per un fallo tattico su Sall.
15′ Angolo Samb, cross di Alfieri per Toure che non riesce a dare forza di testa, blocca Sorzi.
22′ Eusepi lancia Candellori in profondità ma il mancino del centrocampista è debole e Sorzi blocca.
23′ Dalla parte opposta ci prova Zagnoni, destro a incrociare sul fondo. Cooling break.
27′ Errore in disimpegno del Carpi, Candellori di testa serve Eusepi, che solo davanti al portiere mette sul fondo. Ma sarebbe stato tutto vano per fuorigioco.
29′ Punizione dal limite per la Samb, ma Alfieri calcia alto. Era una buona occasione.
30′ Altro errore del Carpi in disimpegno, ma il tiro di Marranzino è un passaggio al portiere.
31′ Ancora la Samb che insiste, ci prova Konate col mancino dal limite, blocca ancora Sorzi. Tre belle occasioni ma ci vuole più cattiveria!
34′ Ci provano gli ospiti con un tiro al volo di Zagnoni dai 20 metri, non facile, palla alta.
42′ Orsini male con i piedi regala palla agli avversari, Cortesi lo grazia calciando alto.
45+2′ La prima frazione si chiude col brivido: salvataggio di testa sulla linea di Dalmazzi, ad Orsini battuto, sul gran destro al volo di Amayah sugli sviluppi di un corner. Non una bella Samb in questi primi 45′. Palladini per nulla soddisfatto.
RIPRESA
1′ Subito dentro Paolini e Battista per Marranzino e Tosi.
2′ Che occasione per la Samb! Cross di Candellori per Eusepi tutto solo in area piccola mette alto di testa.
3′ Insiste la Samb sempre da sinistra, N. Toure dribbla Zagnoni ma si allunga troppo il pallone favorendo l’uscita di Sorzi.
9′ Tiraccio di Candellori dai 25 metri, palla in curva.
11′ Angolo Carpi, Cortesi a rientrare sul secondo palo: Orsini smanaccia.
16′ Problemi per Dalmazzi che si fa male rinviando il pallone, rossoblu momentaneamente in 10.
17′ Cross del Carpi da destra, Rosetti di testa colpisce centrale e blocca Orsini. Zoboletti scala centrale, al posto di Dalmazzi entra Vesprini.
18′ Brutte notizie per Dalmazzi che chiede l’intervento della barella, poi esce dal campo sulle sue gambe zoppicando.
22′ Cooling break. M. Toure intensifica il riscaldamento.
26′ Dentro Moussa Toure al posto di Nouan Toure.
27′ Passa in vantaggio il Carpi. Triangolazione sulla destra tra Ceccotti e Cortesi che col destro a incrociare infila Orsini. 0-1.
30′ La reazione della Samb passa per i piedi di Konate, mancino forte dal limite, Sorsi si rifugia in angolo.
32′ Dentro Sbaffo per Zoboletti, non c’è più nulla da difendere. Samb col 3-4-1-2.
34′ Ci prova Alfieri, sempre col sinistro dal limite. Sfera alta sopra la traversa.
38′ Angolo Samb, ma la difesa emiliana allontana.
45′ Concessi 6′ di recupero, Samb che deve provarci in tutti i modi almeno a pareggiare.
45’+1′ Orsini tiene vivo il risultato, destro di Gerbi deviato in corner.
45’+3′ Ci prova Eusepi nel mischione in area di rigore, ribattuto forse con un braccio da un difensore del Carpi. La Samb chiede la revisione al video.
45’+4′ Niente da fare, per l’arbitro non c’è fallo di mano.
45’+5′ Rossoblu che si gettano in avanti alla disperata, Konate chiede un corner ma è solo rimessa dal fondo.
45’+6′ Finisce qui. Samb incolore e con poche idee. Al Carpi basta un gol di Cortesi per sbancare il Riviera.
