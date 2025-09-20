SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Carpi, 5a giornata del Girone B di Serie C.
NOTE
Giornata di sole, campo in buone condizioni. Prima della partita un minuto di silenzio per commemorare Matteo Franzoso, il giovane sciatore azzurro scomparso.
FORMAZIONI
SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi, Tosi, Candellori, Alfieri, N. Toure, Marranzino, Konate, Eusepi.
All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Sbaffo, Battista, Vesprini, Paolini, Chiatante, M. Toure, Iaiunese, Scafetta, Tataranni.
CARPI (4-3-3): Sorzi, Rigo, Zagnoni, Panelli, Cecotti, Amayah, Rossini, Forte, Sall, Rosetti, Cortesi.
All. Stefano Cassani. A disp. Sacchetti, Perta, Verza, Figoli, Gerbi, Stanzani, Casarini, Lombardi, Mahrani, Toure, Arcopinto, Visani, Pietra.
ANGOLI 1-0
AMMONITI
ESPULSI
CRONACA
2′ Primo angolo Samb, da destra batte Alfieri, traiettoria ad uscire rispetto ai pali di Sorzi. Eusepi non trova l’impatto di testa.
