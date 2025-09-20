ORSINI 6: Nel primo tempo non ci sono suoi interventi, sbaglia con i piedi in un paio di occasioni regalando anche una grande chance a Cortesi al minuto 43′. Nella riprese bene nelle uscite e grande parata su Gerbi al 92′. Incolpevole sul goal.

TOSI 5: Rischia in alcune occasioni con falli e palle perse, viene ammonito al minuto 38′. Sostituito alla fine del primo tempo, prestazione negativa.

DALMAZZI 6,5: Dietro è la solita certezza, salva un goal già fatto sulla linea allo scadere del primo tempo. Esce al minuto 63′ per infortunio.

PEZZOLA 5,5: Prende un ammonizione ingenua al minuto 13′. In occasione del goal del Carpi si fa prendere alle spalle da Cortesi.

ZOBOLETTI 6: Non supporta Konate in fase offensiva ma il suo primo tempo è positivo, è sempre attento e non si fa mai superare. Nella ripresa rischia al 55′ quando accorcia male in un’ offensiva dei biancorossi con cui si rendono pericolosi.

ALFIERI 5,5: Può dare di più alla manovra rossoblu, nella ripresa è poco coinvolto nel gioco. Fino ad ora la prestazione meno positiva delle prime 5.

CANDELLORI 6,5: È la solita certezza, fa bene la doppia fase con recuperi e imbucate. Nel secondo tempo esce un po’ dai radar ma la sua presenza rimane comunque imprescindibile.

MARRANZINO 6,5: Nel primo tempo è quello che crea di più nell’attacco della Samb. Sostituito da Battista tra primo e secondo tempo.

TOURE N. 5: Davanti è quello meno coinvolto, nel primo tempo da segnalare solo un colpo di testa parato facilmente da Sorzi. In avvio di ripresa può fare di più in un occasione dentro l’area di rigore. Nel complesso la situazione rispetto alla prima frazione non cambia, deve fare di più.

KONATE 6: Al rientro è il solito Konate, dribla e crea occasioni ma non riesce ad incidere nell’ultimo terzo di campo. Impegna Sorzi con una botta da fuori subito dopo il vantaggio del Carpi.

EUSEPI 5,5: Tanto gioco sporco e conquista diversi falli nella trequarti avversaria. È sua la prima occasione del secondo tempo, ma nella seconda metà della gara si vede sempre meno e fa fatica a rendersi pericolo.

ALL. PALLADINI 5: Sbagliato togliere Marranzino alla fine del primo tempo (al netto di problemi fisici), l’attacco sembra scarico e la difesa una volta uscito Dalmazzi è sembrata ancor più in difficoltà.

Dalla panchina:

BATTISTA 6: Il suo ingresso non può ritenersi negativo. Entra bene in partita, ma con il passare dei minuti ci si aspettava qualche guizzo in più.

PAOLINI 6: Sostituisce Tosi e lo fa bene, è nella partita fin da subito. Poteva fare qualcosa di più in fase offensiva.

VESPRINI 5,5: Ingresso un po’ confusionario, si deve sacrificare in sostituzione di Dalmazzi, cosa non semplice.

TOURE M. 5,5: Entra in un momento non positivo della partita, prova a dare il suo apporto negli ultimi 20 minuti senza però riuscirci realmente.

SBAFFO 6: L’impegno non manca, da lui passano molti degli ultimi attacchi della Samb, gestisce tanti palloni ma non riesce poi creare pericoli alla retroguardia biancorossa.

Arbitro Poli 6,5: Bene nel primo tempo, ammonizioni giuste specialmente quella per simulazione a Cecotti. Nella seconda frazione continua ad amministrare bene la partita.