SAN BENEDETTO – Appuntamento presso la sala convegni del Museo del Mare alle ore 18 per l’incontro con la ginecologa ascolana Raffaella Baiocchi.
La dottoressa, di ritorno da Gaza, racconterà la sua esperienza ma non solo. L’incontro sarà infatti anche un modo per informarci su ulteriori aspetti che possono sfuggire ai più, nonostante siamo ormai bombardati di notizie ogni giorno.
Una testimonianza diretta molto importante per aiutarci a capire meglio la realtà.
