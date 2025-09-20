ASCOLI – Dal mese di ottobre l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli avvierà un piano straordinario per potenziare l’attività diagnostica negli ospedali “Mazzoni” e “Madonna del Soccorso”. L’ampliamento delle agende di radiologia consentirà di soddisfare circa 2.400 pazienti in più ogni anno, soprattutto per esami con priorità breve e differita, spesso molto richiesti ma non urgenti.

Il programma prevede per l’ospedale di San Benedetto l’attivazione di nuove sedute di ecografie nei pomeriggi di lunedì e venerdì, che permetteranno di evadere la richiesta di circa 30 utenti in più a settimana, pari a 120 al mese. Sempre al “Madonna del Soccorso” sarà rafforzata anche l’offerta di risonanza magnetica muscolo-scheletrica.

Ad Ascoli, invece, l’ampliamento riguarderà l’ecocolordoppler, con sedute aggiuntive nei pomeriggi di giovedì e venerdì che garantiranno 40 esami in più al mese. Tutte le prestazioni saranno orientate principalmente alle classi di priorità B e D.

“Esprimo i miei ringraziamenti”, evidenzia il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, “al direttore del reparto di radiologia, Fabio D’Emidio, e a tutto il personale medico, tecnico, infermieristico, amministrativo e Oss, per aver recepito e dato seguito concretamente in tempi brevi alle richieste provenienti dalla collettività. Il tutto senza oneri aggiuntivi per l’azienda sanitaria”.

Il direttore dell’Uoc di radiologia, Fabio D’Emidio, ha sottolineato che i nuovi esami si andranno ad aggiungere alla già intensa attività svolta dal reparto, che spazia dal supporto al Pronto soccorso e ai reparti di degenza alla presa in carico dei pazienti oncologici ed ematologici, fino allo sviluppo di nuove metodiche di imaging avanzato, in particolare in ambito cardiovascolare e senologico.