Il messaggio del nostro lettore:

Buongiorno vorrei segnalare una situazione di gravissimo disagio in un condominio di Grottammare. Ieri mattina ho rinvenuto sotto al tappetto del portone dell’appartamento questo orribile messaggio intimidatorio nei nostri confronti. Non riesco a capire come si possa solamente pensare una cosa del genere. Io e la mia compagna siamo terrorizzati da quanto accaduto. Abbiamo già avvertito le autorità che con grande disponibilità si sono dimostrati pronte ad intervenire e speriamo quanto prima di trovare il responsabile di questo orrore. Credo che nessun proprietario di qualsiasi animale debba subire una situazione del genere, fatto veramente gravissimo. Vorrei sensibilizzare la comunità su quello che ci sta accadendo e chiedo gentilmente di rendere pubblica questa situazione che siamo costretti ad affrontare. Nel ringraziarvi dell’attenzione auguro una buona giornata.