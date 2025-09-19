PORTO D’ASCOLI – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 17:00, in via Mare 38, si alza il sipario su BLOOM – Centro età evolutiva, un nuovo poliambulatorio dedicato alla salute e al benessere di bambini, adolescenti e famiglie. L’inaugurazione offrirà a cittadini, educatori e insegnanti l’occasione di visitare gli spazi, conoscere i professionisti e scoprire i servizi di questa nuova realtà.

Il Centro nasce dall’incontro di specialisti nei settori sanitario, psicologico, educativo e sociale con l’obiettivo di offrire percorsi integrati di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Un approccio che guarda all’età evolutiva in ogni fase, per sostenere i più giovani nei momenti di difficoltà e promuoverne lo sviluppo con interventi personalizzati.

Tra i principali servizi sono presenti valutazioni e diagnosi multidisciplinari, neuropsichiatria infantile, consulenze psicologiche e psicoterapeutiche, riabilitazione, ginecologia, pediatria, supporto scolastico specializzato, osteopatia, ostetricia, salutogenesi e ricerca.

Al cuore del progetto c’è la filosofia salutogenica: non solo affrontare il disagio o la patologia, ma promuovere attivamente il benessere. “Cresciamo insieme ai bambini e ai ragazzi con percorsi che uniscono cura, prevenzione e futuro”, spiega la fondatrice, la dott.ssa Catiuscia Settembri, psicologa e psicoterapeuta fondatrice del nuovo Poliambulatorio. Aggiunge “I nostri professionisti trasformano la competenza in vicinanza e l’esperienza in speranza”

L’équipe multidisciplinare lavora con ascolto profondo e sensibilità, costruendo legami tra famiglie, scuole e comunità educative per accompagnare ogni fase della crescita. L’evento di sabato è aperto a tutti ed è un invito a scoprire un luogo pensato per far fiorire la salute e il potenziale delle nuove generazioni.