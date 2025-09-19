SAN BENEDETTO – E’ in programma, venerdì 26 settembre, alle ore 16, presso l’Auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto, il convegno “Malattia e cambiamento -Un approccio multidisciplinare alla malattia oncologica”, che ha il patrocinio del comune di San Benedetto e dall’AST di Ascoli Piceno, oltre che di diverse organizzazioni di volontariato attive sul territorio come AIL, IOM e Vivere senza stomaco si può.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è organizzata dalla dottoressa Giorgia Mauloni, Medical Coach e volontaria AI, e ha l’obiettivo di promuovere una cultura della salute e del benessere, offrendo un quadro completo e aggiornato sulle più recenti ricerche scientifiche, le nuove terapie e le strategie di prevenzione nella cura del cancro. L’approccio multidisciplinare del convegno, che si rivolge a un pubblico ampio che include pazienti, caregiver, professionisti del settore e chiunque desideri confrontarsi con esperti del settore. è il suo punto di forza. Un team di specialisti qualificati, infatti, affronterà diversi aspetti della patologia oncologica, dalla diagnosi precoce all’importanza di uno stile di vita sano, fino al supporto psicologico e sociale per i pazienti e le loro famiglie.

Ecco il programma dettagliato del convegno:

Ore 16 – APERTURA DEI LAVORI E SALUTI DELLE AUTORITÀ

Ore 16,20 – “IL PERCORSO MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO”

Dott. Luca Imperatori – Oncologo Medico, Responsabile UOS Gestione Integrata dei Tumori della Testa e del Collo UOC Oncologia Medica Pesaro – Fano – AST Pesaro-Urbino

Ore 16,40 – “ONCOEMATOLOGIA: LE SFIDE DI OGGI, LE SCOPERTE DI DOMANI”

Dott. Piero Galieni – Direttore U.O.C. Ematologia e Terapie Cellulari dell’ospedale “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno

Ore 17 – “EMDR IN PSICONCOLOGIA: LA CONNESSIONE TRA MENTE E CORPO”

Dott.ssa Barbara Cicconi – Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta EMDR Practitioner

Ore 17,20 – “OLTRE LA MALATTIA: IL POTERE DELLA MENTE PER RITROVARE SE STESSI”

Dott.ssa Giorgia Mauloni – Medical Coach Professionista, Operatore in oncologia, Formatrice

Ore 17,40 – COFFEE BREAK

Ore 18 – “GLI SCREENING ONCOLOGICI: QUANDO, COME E PERCHÉ”

Dott.ssa Romina Fani – Dirigente Biologa, Responsabile UOSD Screening Oncologici I e II livello – Dipartimento di Prevenzione AST Ascoli Piceno

Ore 18,20 – “PREVENZIONE ONCOLOGICA: L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ FISICA”

Dott.ssa Valentina Natalucci – PhD, Chinesiologa, Esperta di esercizio in Oncologia, Università Politecnica delle Marche, Ancona

Ore 18,40 – “NUTRIZIONE IN ONCOLOGIA: DALLA PREVENZIONE ALLA CURA”

Dott.ssa Edy Virgili – Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienza dell’alimentazione con Master in Oncologia Integrata e Nutrizione Oncologica

Ore 19 – “IL VALORE DELLA MEDICINA INTEGRATA NEL PERCORSO DI CURA ONCOLOGICA”

Dott. Michele Gardarelli – Medico Chirurgo, Docente universitario di Medicina Integrata con Master in Oncologia Integrata e Riabilitazione Oncologica

Ore 19,20 – DIBATTITO FINALE E CHIUSURA LAVORI