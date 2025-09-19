CUPRA MARITTIMA – I carabinieri, durante un servizio di perlustrazione per il controllo del territorio, hanno intercettato una Fiat Panda oggetto di furto. Il veicolo, appartenente ad un 70enne della provincia di Rimini, è stato bloccato, non senza difficoltà, sulla statale 16.
Alla guida un 40enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine.
Il veicolo, posto sotto sequestro, è stato poi restituito al legittimo proprietario, mentre l’uomo dovrà rispondere, innanzi all’Autorità Giudiziaria di Fermo, del reato di ricettazione per il quale è previsto il carcere fino a otto anni.
