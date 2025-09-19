GROTTAMMARE – Nella mattinata odierna, tra Grottammare e Cupra, all’interno della galleria Acquarossa, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto un autocarro e due autovetture.

Delle persone rimaste coinvolte, due risultano ferite lievemente e sono state trasportate presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, una in codice verde e una in codice giallo.

Poco dopo, a causa dell’incolonnamento che si è creato per il medesimo incidente, c’è stato un ulteriore tamponamento. Coinvolti in questo caso un mezzo pesante e una macchina, fortunatamente non ci sono feriti.