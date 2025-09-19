SAN BENEDETTO – La Samb torna al Riviera delle Palme dopo il pareggio in trasferta contro la Pianese e affronterà il Carpi in quella che sarà la 5° giornata di questa Serie C.

I biancorossi sono una delle tante squadre a 5 punti insieme ai rossoblu, e arrivano da una sconfitta per 2-0 sul campo della Ternana. Giocano 3-4-2-1 e nelle ultime due partite si sono impegnati molto nel tenere il pallino del gioco, non ottenendo però i risultati sperati. Infatti, paradossalmente, nell’unica vittoria conquistata finora, ovvero quella per 0-1 nella seconda giornata proprio in casa della Pianese, gli emiliani hanno ottenuto soltanto il 42% di possesso palla.

Una costante negativa è sicuramente quella della scarsa pericolosità in attacco, nonostante un buon numero di tiri, spesso però poco precisi. Le statistiche non sono molto positive neanche per quanto riguarda la fase difensiva: sono già 5 i gol subiti, 4 nelle ultime due giornate, sebbene vantino buone percentuali di duelli aerei e a terra riusciti.

Qualunque sarà il risultato finale una cosa è certa: per la famiglia Tourè sarà sicuramente emozionante vedere affrontarsi i due fratelli Nouhan e Mohamed, entrambi cresciuti nelle giovanili del Carpi.

Derby di famiglia o non, sta di fatto che sulla carta sembra una gara abbordabile per la Sambenedettese, ma sicuramente non da sottovalutare. Per i rossoblu tornare a vincere specialmente davanti al proprio pubblico sarebbe fondamentale sia per la classifica sia per il morale della squadra, ma i biancorossi di certo non si scanseranno. Un avversario a cui stare attenti? Il trequartista Matteo Cortesi, il quale ha già messo a referto due gol e un assist e che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa di Palladini.