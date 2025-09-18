SAN BENEDETTO – Accogliente e luminoso, dotato di climatizzatore, con un adeguato numero di posti a sedere per l’attesa e con postazioni dedicate distintamente all’accettazione amministrativa e alle attività ambulatoriali: queste le caratteristiche principali del nuovo punto prelievi dell’unità operativa complessa di patologia clinica dell’Ast di Ascoli inaugurato questa mattina, all’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto.

Una nuova location, più funzionale alle esigenze dell’utenza e del personale, è pronta ad accogliere i cittadini a partire da dopodomani, sabato 20 settembre, quando per l’erogazione delle attività diagnostiche di laboratorio non dovranno più recarsi nei vecchi ambienti raggiungibili entrando dall’ingresso principale dell’ospedale, ma nei nuovi spazi con accesso riservato esternamente al presidio (sulla sinistra della porta di accesso al nosocomio).

“Siamo orgogliosi di aprire il nuovo punto prelievi dell’ospedale di San Benedetto – dice il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – che rappresenta un passo importante verso un servizio sanitario sempre più accessibile, efficiente e vicino ai cittadini. Questa struttura, il cui progetto complessivo di ristrutturazione pensato prima del mio arrivo si completerà con l’ammodernamento degli spazi adiacenti che ospitano il laboratorio analisi, nasce con l’obiettivo di rispondere in maniera concreta ai bisogni della comunità, migliorando qualità e accoglienza. Desidero ringraziare tutto il personale sanitario e tecnico coinvolto nella realizzazione di questo progetto. Insieme stiamo costruendo una sanità pubblica sempre più attenta, moderna e inclusiva”.

“Nel progetto di completa ristrutturazione delle due sedi del laboratorio dell’Ast di Ascoli – spiega il direttore di patologia clinica dell’Azienda sanitaria territoriale picena, Antonio Fortunato – sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: adeguamento dei locali dal punto di vista strutturale e impiantistico, rendendoli rispondenti ai requisiti normativi vigenti e con ambienti di lavoro migliori grazie alla riduzione dei rumori, alla climatizzazione e al ricambio dell’aria. E ancora, sono state aggiornate e, soprattutto uniformate, le tecnologie analitiche impiegate nelle due sedi così da garantire la stessa qualità e comparabilità per le prestazioni erogate ai cittadini, indipendentemente i dalla sede di esecuzione del prelievo”. “Per la sede di San Benedetto – conclude Fortunato – è stata posta particolare attenzione agli spazi e alle condizioni di accesso al punto prelievi per gli utenti esterni, in particolare predisponendo un ingresso riservato senza la necessità di entrare all’interno della struttura ospedaliera”.

La sede di San Benedetto dell’unità operativa complessa di patologia clinica ha eseguito per l’utenza ambulatoriale, nel 2024, una media di 259 accettazioni giornaliere con un incremento nei primi 8 mesi del 2025 fino a 275, e una media di 6.463 accettazioni mensili arrivate, sempre nei primi 8 mesi nel 2025, a 6.882. Per quanto riguarda le prestazioni: quelle giornaliere e mensili sono state di media, nel 2024, rispettivamente 2.975 (3.026 da gennaio ad agosto del 2025) e 74.374 (75.645 da gennaio ad agosto del 2025).