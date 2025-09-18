SAN BENEDETTO – Segue nota stampa di Alleanza Verdi e Sinistra.

È incredibile come in campagna elettorale accadano cose che “stranamente” non sono successe nei cinque anni di governo della Regione.

Ci riferiamo ai roboanti annunci dei candidati consiglieri regionali della destra locale, i quali dopo 5 anni di totale latitanza, a 15 giorni dalle elezioni, promettono l’inizio dei lavori del nuovo ospedale di San Benedetto del Tronto, dimenticandosi di specificare che in cinque anni sono riusciti sul filo di lana solo a finanziare la progettazione (ben 7 milioni) e non la realizzazione. Cosa ha impedito alla destra al governo di progettare l’ospedale negli anni scorsi e così finanziare in corso di mandato anche la realizzazione?

La progettazione non garantisce in alcun modo la realizzazione, i cassetti degli Enti Pubblici sono pieni di bei progetti! Solo il finanziamento dell’opera e l’appalto dei lavori è garanzia di raggiungimento dell’obiettivo.

Non è serio continuare a illudere i cittadini, la serietà impone a chi Governa e vuole continuare a farlo di indicare se ci sono le risorse o, in caso contrario, dove e quando verranno reperite le risorse necessarie per realizzare l’Ospedale Nuovo. In cinque anni nemmeno un centesimo è stato investito dalla Regione a guida Acquaroli per il nostro Ospedale, con la scusa che si sarebbe realizzato il nuovo (mai realizzato e mai finanziato). Intanto però le liste di attesa aumentano vertiginosamente, il 10% della popolazione marchigiana rinuncia alle cure, la sanità privata è sempre più presente, il personale sanitario è carente e costretto a turni massacranti, le tecnologie non vengono rinnovate e i lavori di riqualificazione di reparti vengono puntualmente rinviati.

Ma non tutto è stato sacrificato, al contrario con l’abolizione dell’ASUR e la creazione di 5 Aziende Sanitarie Territoriali, una per provincia, un risultato è stato ottenuto: la decuplicazione dei dirigenti amministrativi che però non ha portato alcun beneficio al servizio. Manca il personale sanitario ma i dirigenti abbondano!

Tranquilli, però, in campagna elettorale succede anche che singoli candidati possano attingere a un fondo del bilancio a “loro disposizione” con il quale acquistare macchinari sanitari, una sorta di beneficienza con i soldi dei cittadini.

Un mese di campagna elettorale non può modificare i pessimi risultati raggiunti dalla destra al governo della Regione, siamo certi che i cittadini sapranno distinguere i fatti dagli annunci.