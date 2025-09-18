PESARO – Presente a Pesaro per sostenere Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, Stefano Bonaccini ha commentato la presenza congiunta dei principali leader del centrodestra ad Ancona: “Il fatto che siano tornati di nuovo tutti e tre insieme, a poche settimane dalla precedente visita, lascia pensare che abbiano timore di perdere”.
Bonaccini prosegue: “Hanno tutto il diritto di venire anche tutti i giorni. Quando toccò a me, Salvini si fece vedere per due mesi e mezzo, Natale e Capodanno compresi. Fa parte del gioco politico”.
Infine, ha ribadito la compattezza del centrosinistra: “L’idea che noi non siamo uniti è totalmente infondata. La nostra coalizione è solida e pronta a vincere questa sfida”.
