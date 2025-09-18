Sulmona- Accompagnata dalla madre, la giovane è stata ascoltata dal procuratore sui contenuti della denuncia, nella quale accusava due giovani, di 14 e 18 anni, di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Si è concluso al tribunale per i minorenni dell’Aquila, da poco il colloquio protetto con la 12enne di Sulmona vittima di abusi sessuali. Al momento l’inchiesta vede iscritti nel registro degli indagati non solo i due ragazzi ma anche un terzo giovane, di 17 anni, che sarebbe stato l’autore di uno dei video finiti poi in alcune chat WhatsApp. A margine dell’audizione, l’avvocata della minore, ha ribadito “massimo rispetto per la bambina e per i sentimenti di tutta la famiglia, che mi ha chiesto di farmi portavoce di questa richiesta sulla delicata vicenda”.