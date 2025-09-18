PESARO – Un’accoglienza calorosa, quella ricevuta ieri a Pesaro da Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche per la coalizione di centrosinistra. Ad accompagnarlo in piazza anche la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, il presidente nazionale Stefano Bonaccini e i candidati dell’Alleanza del Cambiamento.

“Migliaia di persone, una piazza strapiena. Sta crescendo un’onda, giorno dopo giorno, che ci porterà a vincere il 28 e 29 settembre – ha affermato Ricci dal palco – Questa piazza è la dimostrazione che i marchigiani vogliono cambiare, vogliono uscire dalla mediocrità di questi anni e restituire speranza alla nostra regione”.

Nel suo intervento, Ricci ha posto l’accento sulle priorità del suo programma: “Dobbiamo investire sulla sanità pubblica, che negli ultimi cinque anni è peggiorata drammaticamente. E dobbiamo sostenere le nostre imprese: l’economia marchigiana è ferma, servono politiche concrete per farla ripartire”.