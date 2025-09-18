ANCONA – Francesco Acquaroli, presidente uscente delle Marche e candidato del centrodestra per un secondo mandato, è intervenuto ad Ancona durante l’evento elettorale con la presenza dei principali leader nazionali della coalizione, tra cui la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

“Quello che abbiamo fatto è di buon auspicio – ha dichiarato Acquaroli – penso che la nostra Regione debba continuare in questa fase di rilancio dell’economia. È un lavoro già avviato che intendiamo completare”.

Secondo il presidente, l’attuale governo regionale è riuscito a invertire una tendenza negativa: “Se oggi possiamo raccontare una regione diversa, che guarda con fiducia al futuro, lo dobbiamo a un esecutivo capace di interpretare davvero le esigenze del territorio. Rispetto a cinque anni fa – ha aggiunto – le Marche sono la seconda regione del Centro Italia per crescita del PIL, dietro solo al Lazio”.