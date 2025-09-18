Abbiamo incontrato per un’intervista esclusiva: l’attrice, conduttrice e giornalista Angela Tuccia. In questo momento è su RaiPlay con il programma “Pizzagirls”.

Angela, come stai prima di tutto?

“Sto bene grazie. Un periodo intenso ricco di tante soddisfazioni, di progetti lavorativi e anche personali.”

Su cosa stai lavorando in questo momento?

“In questo momento sono in onda su RaiPlay con il programma “Pizzagirls”, un format pensato per le donne che descrive il mondo femminile la sua bellezza e la sua forza, e racconta storie di donne pizzaiole che hanno combattuto e realizzato i loro sogni.

Sarò anche al teatro “Sala Umberto” con la commedia “Due dozzine di rose scarlatte”, e poi un progetto cinematografico sperimentale e un nuovo programma TV”.

Preferisci di più la tv o il cinema?

“Due mondi così diversi ma così profondamente affascinanti. Avere la fortuna di poter lavorare sia al cinema sia in Tv, mi ha dato la possibilità di scavare in fondo alla mia anima e riuscire ad esprimere le mille sfaccettature del mio carattere, scoprendo la bellezza di essere me stessa e di essere anche altro da me”.

Come nasce il tuo percorso artistico? Il tuo primo provino?

“Non è mai stato un percorso facile, ma proprio per questo stimolante e affascinate.

Ero molto rigorosa, volevo studiare e fare l’attrice.

Ho cominciato giovanissima e da subito mi sono dovuta rimboccare le maniche…tanti provini, tanti rifiuti, tante delusioni…ma anche soddisfazioni. E poi il provino per l’eredità…da lì è cambiato tutto”.

La svolta con “L’Eredita ” e i “Migliori Anni” come definiresti quel periodo?

“È stato un periodo bellissimo ma soprattutto formativo, ho imparato la bellezza e la durezza di questo lavoro, ho capito quanto sia importante lo studio, la devozione e la concentrazione per ottenere risultati e per costruire una credibilità”.

Come ti sei trovata con il cast di Un posto al sole?

“Benissimo, sono stata accolta con entusiasmo e immensa professionalità.

Per me è stata una palestra e un percorso di crescita attoriale.

Un posto al sole, e’ davvero una grande famiglia”.

Un desiderio lavorativo?

“Solo uno?….tantissimi ancora da realizzare.

Mi piacerebbe molto poter fare un esperienza all’estero per confrontarmi con mondi artistici diversi”.

Un desiderio privato?

“Un figlio”

Com’è Angela a casa fuori dal mondo dello spettacolo?

“Amo trascorrere il tempo con il mio fidanzato, la mia mamma e la mia famiglia…

Amare ed essere amati e’ la più grande ricchezza”.

Hobby?

“Il mio più grande hobby è il mio lavoro…avere la possibilità di fare il lavoro che ami e’ una grandissima fortuna.

Poi adoro l’arte, la lettura, lo sport…insomma sono iperattiva…mi annoio molto facilmente…ahahhah”

Com’è stata la tua adolescenza?

“Non facile…è stato un periodo molto duro che però mi ha reso più forte e più consapevole, a volte, la cattiveria incosciente degli adolescenti può essere profondamente dannosa e creare danni irreparabili.

Bisogna cercare di essere sempre gentili e sensibili, oggi qualità sempre più rare”.

Sei una grande tifosa di calcio mi dicono. Come nasce questa passione?

“Si, amo lo sport in generale e in particolar modo il calcio. Ritengo che lo lo sport trasmetta disciplina e rispetto.

Ovviamente sono una grande tifosa dell Avellino, la squadra della mia città, che finalmente è tornata in serie B… forza Lupi”.

Grazie Angela!

“Grazie a te Mirko”