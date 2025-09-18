ANCONA – Elly Schlein ha fatto tappa a Pesaro per sostenere la candidatura di Matteo Ricci alla presidenza della Regione Marche. Sul palco, accanto al candidato del centrosinistra, la segretaria del Partito Democratico ha rivolto un appello diretto ai cittadini, sottolineando l’importanza della partecipazione elettorale: «Queste elezioni le vincerà chi porterà più gente al voto. La differenza qui non la facciamo noi che siamo con Matteo, ma la fate voi cittadini». E ha concluso con un incoraggiamento: «Andiamo a vincere insieme». Poi la stoccata al centrodestra sulla sanità e a Giorgia Meloni (che nel frattempo era ad Ancona, vedi QUI): “Quando lei era ministra nel governo Berlusconi e mettevano tetti al personale negli ospedali, io stavo ancora all’università”.