ANCONA – Elly Schlein ha fatto tappa a Pesaro per sostenere la candidatura di Matteo Ricci alla presidenza della Regione Marche. Sul palco, accanto al candidato del centrosinistra, la segretaria del Partito Democratico ha rivolto un appello diretto ai cittadini, sottolineando l’importanza della partecipazione elettorale: «Queste elezioni le vincerà chi porterà più gente al voto. La differenza qui non la facciamo noi che siamo con Matteo, ma la fate voi cittadini». E ha concluso con un incoraggiamento: «Andiamo a vincere insieme». Poi la stoccata al centrodestra sulla sanità e a Giorgia Meloni (che nel frattempo era ad Ancona, vedi QUI): “Quando lei era ministra nel governo Berlusconi e mettevano tetti al personale negli ospedali, io stavo ancora all’università”.
articoli CORRELATI
Politica, Andrea Assenti: “Un’altra promessa mantenuta”. Quali?
Delle promesse mantenute dell’uscente consigliere regionale, francamente, non ne ricordiamo. In quella attuale, si riferisce ad un ospedale a Ragnola in piena zona turistica. Una scelta secondo molti sbagliata che rischia di rivelarsi un clamoroso boomerang.di Nazzareno Perotti
BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU!
Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali
Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest.clicca qui per saperne di più
Lascia un commento