SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Un doppio appuntamento con il “Distretto 13 Rock Party” nel weekend in arrivo, con la band che sabato 20 settembre sarà sul palco dell’Oktoberfest organizzata dalla Birreria Edelweiss di San Benedetto del Tronto e domenica 21 a Bellante paese per la prima edizione di una nuova Oktoberfest.

Le due occasioni saranno musicalmente infiammate dall’energia dei Distretto 13 che per due ore e mezza faranno ballare e cantare il pubblico presente con musica suonata completamente ed esclusivamente dal vivo, senza ausilio di alcun supporto pre-registrato.

All’Edelweiss l’Oktoberfest è oramai un riferimento fisso per gli appassionati e per l’intera durata di un weekend porta l’originale atmosfera monegasca in riva al mare Adriatico.

Quella del 2025 sarà un’edizione particolarmente interessante, caratterizzata dalle tipicità bavaresi, fiumi di birra, musica dal vivo e giochi a premi.

Sabato sera l’energia dei Distretto 13 sarà il motore di una festa tutta da vivere.

Domenica 21 settembre la band si sposterà in terra d’Abruzzo, a Bellante paese, per esibirsi in occasione della prima edizione dell’Oktoberfest organizzata dall’Associazione SpazioEventi di Bellante.

L’evento, articolato su cinque serate, si concluderà proprio domenica 21 settembre con il concerto dei Distretto 13.

È opportuno ricordare che l’Oktoberfest di Bellante paese si svolgerà al chiuso con servizio completo al tavolo.

Nella giornata di Domenica 21 settembre gli stand saranno aperti a pranzo e a cena è la festa si concluderà con il concerto dei Distretto 13 che chiuderà con il proprio inconfondibile sound una festa che si annuncia come evento da non perdere.

Info e prenotazioni sui canali social degli organizzatori.