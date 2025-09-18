ANCONA – Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali delle Marche in programma il prossimo 28 e 29 settembre.

A meno di due settimane dal voto, nella giornata di ieri, mercoledì 17 settembre, le due principali coalizioni hanno scelto di mobilitarsi contemporaneamente per dare la spinta finale ai propri candidati presidenti: da un lato il centrodestra a sostegno di Acquaroli ad Ancona, dall’altro il centrosinistra a Pesaro per il candidato Ricci.

Francesco Acquaroli, presidente uscente delle Marche e candidato del centrodestra per un secondo mandato, ha partecipato all’evento elettorale organizzato ad Ancona nella giornata di mercoledì 17 settembre. In piazza, insieme a lui, i principali leader nazionali della coalizione: la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio De Poli. Secondo gli organizzatori, all’appuntamento avrebbero preso parte circa 8mila persone.

Nel frattempo Matteo Ricci era a Pesaro, in una piazza altrettanto affollata, insieme a Stefano Bonaccini e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che hanno sottolineato tra le altre cose l’importanza degli investimenti sulla sanità pubblica al centro del programma di mandato.