Il 19 settembre la Farmacia del Porto compie il suo primo anno di attività!

Un anno trascorso accanto ai nostri clienti, con impegno, professionalità e con servizi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere.

Per celebrare insieme questo importante traguardo, durante tutta la settimana troverete:

Sconti dedicati sulle linee:

La roche posay;

Hino;

Farmacisti per la ricerca;

Neavita;

Make up;

Un omaggio per i clienti.

La Farmacia del Porto non è solo un punto di riferimento per i farmaci, ma un centro di servizi per la salute.

I nostri servizi:

– Tamponi rapidi per streptococco e Covid-19;

– Elettrocardiogramma (ECG);

– Holter cardiaco;

– Holter pressorio;

– Spirometria;

– Sleep monitor;

– Autoanalisi del sangue (glicemia, emoglobina glicata colesterolo, profilo lipidico, Pt);

– Misurazione pressione arteriosa;

– Foratura lobi;

– Screening colon retto;

– Adesione al progetto regionale “Farmacia dei Servizi” promosso dalla Regione Marche: i cittadini possono usufruire di diversi esami e prestazioni direttamente in farmacia, presentando la ricetta del medico, in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale;

– Servizio di recupero farmaci non scaduti;

– Noleggio bilancia e tiralatte;

– Prenotazione visite ed esami tramite Cup;

– Consulenze specialistiche con nutrizionista e fisioterapista;

– Giornate dedicate, con esperti e consulenti delle linee cosmetiche;

– Assistenza e consigli mirati per tutta la famiglia.

Un anno di lavoro, un anno di fiducia da parte dei nostri clienti, che vogliamo ringraziare con questa settimana speciale.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme!

Farmacia del Porto – Sempre al servizio della vostra salute!

Farmacia del Porto

Via Cristoforo Colombo, 81

63074 San Benedetto del Tronto

Tel 0735317085

Cell 3755285928

info@farmaciadelportosbt.it