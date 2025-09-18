ASCOLI PICENO – Nei guai un quarantenne straniero, residente nell’ascolano, per aver esibito una patente falsa durante un controllo stradale.

L’uomo ha da subito mostrato il documento estero, che a primo impatto non sembrava destare sospetti agli occhi delle autorità. Solo dopo un’attenta analisi basata sull’identificazione di dettagli ben precisi, hanno dato esito positivo in materia di falso documentale.

La patente è stata sottoposta a sequestro probatorio e l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari ed eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.