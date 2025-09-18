ASCOLI PICENO – Una vera e propria tragedia quella che si è consumata ieri, mercoledì 17 settembre, quando una donna ucraina di 37 anni è stata ritrovata impiccata nella sua abitazione del centro città.

A dare l’allarme è stato il suo compagno ma sono risultati inutili gli immediati soccorsi, che hanno solo potuto constatare il decesso. Non sono stati presi provvedimenti nei confronti dell’uomo.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma la magistratura ha deciso di far proseguire le indagini per chiarire tutti i punti della vicenda.