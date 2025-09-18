PAGLIARE – Parte con il piede giusto la nuova stagione della Samb Calcio a 5, che bagna l’esordio ufficiale in Coppa Marche superando il Pagliare con un convincente 2-6 in trasferta.

Da segnalare subito l’inizio convincente dei nuovi arrivati Renki e Sgolastra, provenienti rispettivamente da Bayer Cappuccini e Fermana.

Match che si è acceso subito con il vantaggio del Pagliare siglato da Mbambu, ma la reazione della Samb non si è fatta attendere, con le reti di Renki, Cancrini e Sgolastra che hanno ribaltato il risultato. Nel finale di frazione il goal di Alfonsi ha riacceso le speranze per la squadra di casa, portando il match sul 2-3.

Nella ripresa, però, i rossoblù hanno preso il largo e a suggellare la superiorità sambenedettese sono arrivate la seconda rete personale di Sgolastra e la doppietta di Galanti, che hanno chiuso definitivamente i conti.

Avvio incoraggiante dunque per i ragazzi di mister Seghetti, che si avvicinano con fiducia all’esordio “casalingo” di campionato contro il Montelupone. La partita, in programma venerdì 26 settembre, si svolgerà al palasport di Grottammare vista l’indisponibilità per lavori del PalaSpeca.