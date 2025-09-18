SAN BENEDETTO – Venerdì 19 settembre, presso il campo Nelson Mandela di San Benedetto, si terrà una festa nel Ricordo di Matteo Casoni.

In occasione di quello che sarebbe stato il suo diciottesimo compleanno, amici, familiari e conoscenti si riuniranno per una festa in ricordo di Matteo Casoni, il cui sorriso e la cui insaziabile sete di vita sono rimasti impressi nel cuore di chi lo ha conosciuto.

“Matteo adorava la vita e le cose belle. Era un pacifista nato”, mi raccontano i suoi genitori. Un dono che, nel 2007, dopo anni di attese e a soli 21 giorni, era arrivato ad illuminare le vite di mamma Alessia e papà Roberto.

Amava il teatro, in particolare i musical, e ha avuto la fortuna di assistere a spettacoli come Romeo e Giulietta, Billie Eliot, Il Notre Dame De Paris, La famiglia Addams e Peter Pan.

La sua passione per la musica spaziava dai Kiss, un amore ereditato dal padre, al cantautorato italiano di artisti come Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè e Bersani, che ascoltava dal vivo ogni volta che poteva.

Il mare era il suo elemento naturale, un luogo di tuffi, immersioni, nuotate e giochi. Ma non solo: adorava anche la montagna, le escursioni e il contatto con la natura, che esplorava con il suo spirito avventuroso.

Purtroppo, nel 2020, una diagnosi di astrocitoma anaplastico al quarto stadio ha interrotto bruscamente la sua corsa. In un periodo storico già difficile a causa del Covid, Matteo, stretto nell’amore della sua famiglia, dei suoi genitori e di quanti lo amavano, ha lottato con coraggio e si è sottoposto alle terapie presso l’Istituto tumori di Milano, luogo che ha offerto speranza in un momento di grande difficoltà.

Nell’ottobre del 2021 Matteo è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite dei suoi cari e della sua amica d’infanzia Petra, ma il suo spirito continua a vivere.

Il ricordo del suo entusiasmo, della sua curiosità, del suo senso di giustizia e della sua gioia di vivere, vivono e vivranno nel cuore di amici, parenti, insegnanti, medici, operatori e di tutte quelle persone che hanno avuto l’opportunità di averlo nelle proprie vite.

L’evento di venerdì 19 settembre, fortemente voluto dai suoi genitori, organizzato in collaborazione con Pasquale Ferrari e BellaCoggg non è solo un modo per onorare la memoria di Matteo, ma anche un’occasione per ringraziare tutte le persone che in quei mesi difficili si sono strette intorno alla famiglia. Sarà inoltre un momento per raccogliere fondi da donare all‘Istituto tumori di Milano, un modo per trasformare un dolore in una forza che può aiutare gli altri sostenendo così la ricerca oncologica.