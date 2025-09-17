SAN BENEDETTO – Lodevole e degna di nota l’iniziativa di sette bambine tra gli otto e i nove anni di San Benedetto e Acquaviva che, su proposta di una di loro, hanno fondato un club del libro.

Tutto parte il 26 luglio, quando una delle sette, Anna Ricci, decide di festeggiare il proprio onomastico con le amiche, dando il via al club. Tra queste ci sono Alice Pontuti, Maria Sole Isacco e Camilla Isacco. Questo primo appuntamento riscuote un tale successo che tutte le bambine sembrano d’accordo a voler fare altri incontri, uno al mese, per aver il tempo di leggere un libro nuovo su cui discutere il mese successivo. Soltanto pochi giorni fa, infatti, si è svolto il terzo incontro e l’intenzione è quella di proseguire su questa strada.

Le riunioni finora si sono tenute presso la gelateria “Voglia di” di via Voltattorni, che ha costituito anche un pretesto per mangiare un gelato tutte insieme prima di iniziare gli incontri, ma le mamme sono in cerca di un posto più tranquillo e sicuramente più adatto alla scopo. La particolarità, però, non è solo che si tratta di bambine, ma anche che ognuna di loro legge un libro diverso, a propria scelta, che poi, a turno, espone alle altre partecipanti del club durante l’incontro. Nel dettaglio, ciascuna racconta alle compagne perché lo ha scelto, di che cosa parla, se le è piaciuto o no, se ne ha tratto un insegnamento e quale, se ne consiglierebbe la lettura alle altre e per quale motivo. Ovviamente, si tratta di libri adatti alla giovanissima età delle lettrici, che sono completamente libere di prediligere un genere piuttosto che un altro proprio in virtù del fatto che la lettura deve essere un piacere, quindi, va fatta senza costrizioni, forzature e imposizioni. Libertà massima, quindi, anche nel ritmo di lettura, per cui niente di grave se qualcuna di loro non riesce a terminare il libro entro i termini stabiliti. Al termine dell’incontro, infine, ciascuna dà un voto al proprio libro e chi vuole può scambiarlo con quello di un’altra o, se le interessa, chiedere in prestito alla compagna il suo, se la compagna è d’accordo.

Una bella opportunità di scambio e di condivisione, insomma, che incentiva la lettura sin dalla giovane età e che stimola la curiosità, l’intelligenza e l’esposizione, contribuendo a creare e a rafforzare legami e rapporti di amicizia, oltre che a supportare un processo di crescita, maturazione e autonomia.