Le risorse saranno inserite in reparto produttivo e si occuperanno di:

– Conduzione macchinari per stampaggio/iniezione/estrusione

– Controllo qualità visivo del prodotto

– Imballaggio e movimentazione merce

– Monitoraggio processo produttivo in ciclo continuo

Requisiti richiesti:

– Esperienza pregressa in contesti produttivi (preferibilmente settore gomma/plastica)

– Disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo (compresi weekend e festivi)

– Buona manualità e precisione

– Affidabilità, resistenza fisica e capacità di lavorare in team

Orario di lavoro: Ciclo Continuo

Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al numero 335 601 4745