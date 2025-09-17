Le risorse saranno inserite in reparto produttivo e si occuperanno di:
– Conduzione macchinari per stampaggio/iniezione/estrusione
– Controllo qualità visivo del prodotto
– Imballaggio e movimentazione merce
– Monitoraggio processo produttivo in ciclo continuo
Requisiti richiesti:
– Esperienza pregressa in contesti produttivi (preferibilmente settore gomma/plastica)
– Disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo (compresi weekend e festivi)
– Buona manualità e precisione
– Affidabilità, resistenza fisica e capacità di lavorare in team
Orario di lavoro: Ciclo Continuo
Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al numero 335 601 4745
