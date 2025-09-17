ASCOLI PICENO – La Questura di Ascoli Piceno, tramite un comunicato stampa, ha resa nota la squalifica pari ad un anno.
Di seguito quanto riportato nel comunicato:
Il 22 agosto 2025 alle ore 22:00 circa, durante l’incontro di calcio Sambenedettese – Bra, presso lo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, le telecamere di sicurezza dell’impianto registravano una colonna di fumo pervenire dal parterre della curva nord, di norma occupata dalla tifoseria locale.
Dall’analisi dei filmati video registrati dall’impianto di video sorveglianza dello stadio, viene ripreso un soggetto che effettua accensione del fumogeno. Dagli accertamenti esperiti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, veniva identificato un ragazzo Sambenedettese, al quale veniva notificato il provvedimento di D.A.SPO. per anni uno emesso dal Questore di Ascoli Piceno.
