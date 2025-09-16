Oggi, nei nostri studi, abbiamo avuto il piacere di ospitare Gianmarco Scacchia, attore, cantante e frontman con un particolare talento per il dialetto. Infatti oltre ad aver collaborato con Riccardo Mancini nel Il Narrante dove narrava poesie e storie di San Benedetto, ha fondato, insieme ad altri amici, la Scacchia ‘s band, cover band ed intrattenimento dove svolge il ruolo di frontman. Dal 2022 fa parte dell’accademia Aifas, Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo, nella quale lavora con l’attore, regista e sceneggiatore Marco Trionfante

“Per me fare teatro è poter staccare da ogni cosa nel momento in cui sali sul palco, è vivere molte vite, interpretare molti ruoli, vivere tante emozioni. Mettersi nei panni degli altri, che sia il teatro o il cinema, è fondamentale nella società di oggi” ha affermato Gianmarco Scacchia, “perché si riescono a capire determinate situazioni che normalmente non si colgono”.

Parlando della sua vita privata e del suo lavoro artistico ha aggiunto queste parole: “Oggi mi sostiene e supporta la mia ragazza Isabella che, nonostante le assenze dovute alle numerose prove e impegni, è sempre lì ad incoraggiarmi e ad ispirarmi