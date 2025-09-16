Sulmona- Salgono a tre gli indagati nel caso della 12enne abusata dal 2023 a Sulmona. Si tratta di un altro minorenne, di 17 anni, ritenuto il presunto autore di un video che immortala la vittima. Il ragazzo sarebbe accusato di revenge porn così come gli altri due, un 14enne e un 18enne, che dovranno rispondere però anche di violenza sessuale in concorso. Ricostruiamo la vicenda: Una ragazzina di appena 12 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di un 14enne e di un 18enne, cugini della ragazzina origini Tunisine. Sarebbero durati due anni e dunque fin dall’età di 10 anni i presunti abusi sessuali insieme ai presunti ricatti per ottenere ulteriori prestazioni sessuali. I due avrebbero anche ripreso e diffuso il video della violenza su diversi gruppi di Whatsapp. Indagati dalla Procura, su loro grava l’accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. La giovane sarebbe stata abusata ripetutamente in casa, ma anche nel parcheggio Santa Chiara, della piazza del mercato e minacciata di divulgare i video girati durante le violenze. Solo a luglio la ragazzina ha parlato ai genitori dell’accaduto. Con il passare delle ore emergono altri dettagli sulla vicenda. Secondo quanto appreso, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sulmona si sono presentati due giorni fa a casa dei due ragazzi, appartenenti (come la vittima) a famiglie di origine straniera ma nati in Italia, sequestrando telefoni, tablet, computer e memorie digitali. Materiale che ora sarà affidato a un perito, perché ricerchi e trovi i filmati, i messaggi e le foto osé, diffuse in rete tramite una chat di WhatsApp alla quale sarebbero iscritte una quarantina di persone. L’obiettivo è anche quello di verificare se quei video diffusi e passati sulla chat siano stati a loro volta inviati ad altri, con la platea degli indagati che potrebbe ampliarsi. Poco fa è emerso che anche l’autore del video oltre i cugini e’ indagato.