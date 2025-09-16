La risorsa affiancherà lo chef nella preparazione dei piatti, nel mantenimento della pulizia della cucina e nella gestione delle materie prime.
Orari di lavoro:
• Pranzo: 11:30 – 14:30
• Cena: 18:30 – 22:30
Requisiti preferenziali:
• Minima esperienza in cucina o forte passione per il settore gastronomico
• Capacità di lavorare in squadra e in autonomia
• Serietà, puntualità e flessibilità
Si offre ambiente dinamico e possibilità di crescita professionale.
Info : 347 320 8994
