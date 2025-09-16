La risorsa affiancherà lo chef nella preparazione dei piatti, nel mantenimento della pulizia della cucina e nella gestione delle materie prime.

Orari di lavoro:

• Pranzo: 11:30 – 14:30

• Cena: 18:30 – 22:30

Requisiti preferenziali:

• Minima esperienza in cucina o forte passione per il settore gastronomico

• Capacità di lavorare in squadra e in autonomia

• Serietà, puntualità e flessibilità

Si offre ambiente dinamico e possibilità di crescita professionale.

Info : 347 320 8994