SAN BENEDETTO – Dal 15 al 21 settembre, la concessionaria Ford Decar, in collaborazione con la Caritas locale, aderisce all’iniziativa globale “World’s Largest Dealer Food Drive”, la più grande raccolta alimentare promossa dalla rete di concessionari Ford. L’evento, che ha l’obiettivo di raccogliere generi alimentari non deperibili, si svolgerà presso la sede di Ford Decar, in Via Pomezia 3. Per una settimana, tutti i cittadini di San Benedetto del Tronto e dintorni sono invitati a partecipare a questa importante azione di solidarietà.

All’interno della concessionaria ci sarà un apposito punto di raccolta, facilmente riconoscibile e allestito con un veicolo Ford Ranger, che sarà a disposizione per accogliere le donazioni. Per donare, quindi, basterà semplicemente recarsi in concessionaria e porre i prodotti nel vano posteriore di carico del veicolo preposto. L’iniziativa mira a superare l’obiettivo di 100 kg di alimenti non deperibili (pasta, riso, scatolame, olio, legumi, ecc.), che verranno interamente devoluti alla Caritas di San Benedetto del Tronto, per supportare le persone e le famiglie in difficoltà.

Un traguardo che, con il coinvolgimento della comunità locale, è sicuramente raggiungibile.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra sede e la nostra energia per una causa così importante. – afferma Giuseppe Di Giovanni, Responsabile della Concessionaria Ford Decar di San Benedetto – La collaborazione con la Caritas ci permette di dare un contributo concreto al nostro territorio e di dimostrare che la solidarietà è un valore fondamentale. Speriamo che la cittadinanza risponda con entusiasmo a questo appello.”

Anche la Caritas locale sottolinea l’importanza della partnership: “L’aiuto delle aziende e dei privati – afferma Nedo Tiburtini, il Tesoriere della Caritas di San Benedetto – è essenziale per portare avanti la nostra missione. Ogni singolo contributo fa la differenza per le tante persone che si rivolgono a noi ogni giorno.” L’iniziativa, come anticipato, rientra in un più ampio progetto nazionale di Ford Italia, che ha stabilito un contatto a livello nazionale con la Caritas per sostenere le comunità locali in tutta Italia.

Unisciti a noi e fai la differenza!

Dettagli dell’evento:

Quando:

Dal 15 al 21 settembre 2025

Dove:

Ford Decar – Via Pomezia 3, San Benedetto del Tronto (AP)

Cosa donare:

Generi alimentari non deperibili (pasta, riso, scatolame, olio, legumi, ecc.)

Obiettivo: Raccogliere almeno 100 kg di alimenti da destinare alla Caritas locale