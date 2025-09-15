La risorsa si occuperà :
– Ricerca nuovi clienti (gelaterie, bar, ristoranti, supermercati)
– Promozione e vendita dei nostri prodotti
– Gestione trattative commerciali e ordini
– Mantenimento del rapporto con i clienti acquisiti
Requisiti:
– Esperienza nella vendita B2B (preferibilmente nel settore alimentare)
– Ottime doti comunicative e relazionali
– Spirito d’iniziativa e orientamento ai risultati
– Automunito/a
Offriamo:
– Collaborazione iniziale con possibilità di crescita
– Prodotti artigianali di alta qualità
– Provvigioni interessanti
Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero 342 001 3156
