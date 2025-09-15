Attività principali:
-Eseguire interventi di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria su impianti e macchinari industriali
-Diagnosi guasti e riparazioni in tempi rapidi per garantire la continuità produttiva
-Sostituzione, montaggio e registrazione di componenti meccanici
-Collaborazione con il team di manutenzione per miglioramenti e ottimizzazione delle macchine
-Compilazione schede di intervento e rispetto delle procedure di sicurezza
Requisiti richiesti:
-Esperienza pregressa nella manutenzione meccanica di impianti industriali
-Capacità di lettura di schemi meccanici e disegni tecnici
-Competenze nell’uso di utensili e macchinari da officina
-Buona manualità, precisione e problem solving
-Disponibilità a lavorare su due turni (mattina e pomeriggio)
Residenza o domicilio in zona Monteprandone (AP) o limitrofi
Si offre:
-Contratto iniziale a termine, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato
-Formazione specifica su impianti e processi aziendali
Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero 335 601 4745
