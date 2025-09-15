SAN BENEDETTO – Paura nel pomeriggio in via Mare, a Porto d’Ascoli, dove un’auto si è cappottata dopo aver centrato violentemente un veicolo in sosta. L’incidente è avvenuto nei pressi di una gelateria molto frequentata, suscitando grande spavento tra i passanti e le persone che si trovavano sedute ai tavolini a gustare un gelato.

Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il conducente, uscito autonomamente dal mezzo ribaltato, avrebbe riportato solo lievi ferite.