SAN BENEDETTO – All’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto il parto in acqua non è più un ricordo. Con l’arrivo di una nuova vasca, donata dalla Banca del Piceno all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, il reparto di ostetricia e ginecologia diretto da Andrea Chiari torna infatti a offrire questa modalità di assistenza, interrotta negli ultimi anni a causa dell’epidemia e della temporanea conversione della struttura in presidio Covid.

La vasca è già installata e pronta per l’utilizzo da parte delle future mamme che desidereranno affrontare il travaglio o il parto in acqua. Si tratta di uno strumento che, come spiegano i medici, favorisce il rilassamento, riduce la percezione del dolore e consente una maggiore libertà di movimento, rendendo l’esperienza della nascita più intima e serena.

Il valore della donazione

Per il presidente della Banca del Piceno, Sandro Donati, questa iniziativa è un segno concreto di vicinanza alla comunità:

“Abbiamo voluto sostenere l’ospedale Madonna del Soccorso e le famiglie del territorio in un momento speciale e delicato come la nascita di un figlio. La nuova vasca non è solo uno strumento innovativo, ma anche un investimento nella qualità della vita e nella sanità locale. Crediamo che restituire valore al territorio significhi rafforzare il legame con la comunità e testimoniare il nostro impegno quotidiano”.Il direttore generale dell’A.S.T. di Ascoli, Antonello Maraldo, ha espresso parole di gratitudine verso la banca del territorio:

“Come già fatto per la Fondazione Carisap, che ha donato una vasca gemella all’ospedale di Ascoli, ringrazio la Banca del Piceno e il presidente Sandro Donati per questa donazione. Grazie anche a realtà locali sensibili e generose riusciamo ad arricchire la nostra offerta assistenziale, con un’attenzione particolare al benessere delle donne e delle famiglie”.

Un servizio atteso dalle mamme

Il direttore dell’Uoc di ostetricia e ginecologia, Andrea Chiari, ha sottolineato come il parto in acqua sia stato per anni un punto di forza del reparto sambenedettese:

“Il personale medico e ostetrico è già formato e ha maturato una pluriennale esperienza in questa pratica. Questo ci permette di ripartire immediatamente, garantendo totale sicurezza a mamma e bambino. La vasca rappresenta una risposta concreta alle richieste delle donne del Piceno, che da tempo attendevano il ritorno di questa opportunità”.

Benefici del parto in acqua

La vasca per il travaglio e il parto è pensata per migliorare l’umanizzazione della nascita. L’acqua, infatti, crea un ambiente accogliente e confortevole:

facilita i movimenti e le diverse posizioni della mamma;

riduce il dolore e abbrevia i tempi del travaglio;

favorisce un parto meno traumatico per la madre e il neonato, che trova nell’acqua un passaggio più naturale dall’utero al mondo esterno.

Il legame con il territorio

Con la nuova vasca, dunque, il punto nascita dell’ospedale di San Benedetto torna a essere un luogo dove la tradizione dell’assistenza si unisce all’innovazione, offrendo alle donne una scelta in più per vivere uno dei momenti più importanti della vita